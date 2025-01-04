السبت 2025-01-04 01:12 م
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا السبت

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 04-01-2025 12:24 م
الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم السبت، 430 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 376 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة إن الطلب على شراء الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا.

وأضافت أن أسعار الذهب عالميا تأثرت بالانفجار الذي وقع الخميس الماضي أمام مقر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وسط حالة من الترقب لتنصيبه في 20 كانون الثاني الحالي.

وأشارت النقابة إلى أن سعر المعدن الأصفر عالميا أغلق عند مستوى 2640 دولارا للأونصة.
 
gnews

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