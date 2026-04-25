السبت 2026-04-25 04:34 م

تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

السبت، 25-04-2026 02:55 م
الوكيل الإخباري-   قال  رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انه بلغ سعر "الليرة الرشادي" وزن 7 غرامات 670 دينارا، و"الليرة الإنجليزي" وزن 8 غرامات 765 دينارا.اضافة اعلان


وقال علان، إن العرض والطلب على الذهب بالسوق المحلية ضعيف، وهو عادة ما يكون كذلك خلال هذا الوقت من كل عام.

وأشار إلى أن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، أمس الجمعة، عند 4710 دولارات للأونصة الواحدة، مؤكدا أن الاستقرار النسبي هو السمة البارزة لأسعار الذهب بانتظار أية تطورات سياسية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.
 
 


أحدث الأخبار

الدكتور فيصل الحياري يولم بمناسبة زفاف نجله أنس

كاسحة ألغام ألمانية تتمركز قريبا في المتوسط تمهيدا لمهمة محتملة في هرمز

بنك الاتحاد

جنوب لبنان

قوات أميركية تنفّذ دورية في بحر العرب قرب سفينة شحن إيرانية

رسائل وهمية ترد لهواتفهم

عاد التضخم: لماذا يميل المتداولون إلى ترقب إصدارات مؤشر أسعار المستهلك القادمة

ارشيفية

الأكثر مشاهدة

 