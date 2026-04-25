تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انه بلغ سعر "الليرة الرشادي" وزن 7 غرامات 670 دينارا، و"الليرة الإنجليزي" وزن 8 غرامات 765 دينارا.





وقال علان، إن العرض والطلب على الذهب بالسوق المحلية ضعيف، وهو عادة ما يكون كذلك خلال هذا الوقت من كل عام.



وأشار إلى أن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، أمس الجمعة، عند 4710 دولارات للأونصة الواحدة، مؤكدا أن الاستقرار النسبي هو السمة البارزة لأسعار الذهب بانتظار أية تطورات سياسية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.





