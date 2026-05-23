تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- أوضح رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انه بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 638 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 730 دينارا.





وقال إن الطلب والعرض على الذهب لغايات الادخار والاستثمار بالسوق المحلية ضعيف على الرغم من استقرار الأسعار، متوقعا أن تشهد السوق تحسنا بسيطا خلال الأيام المقبلة لغايات شراء المصاغ الذهبي مع بدء موسم الأفراح.



وأضاف إن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 4510 دولارات للأونصة الواحدة.





