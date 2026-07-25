تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وقال إن الطلب على الذهب بالسوق المحلية بمستوى جيد، لاسيما على عيار (21)، كون الفترة الحالية هي ذروة موسم الطلب على المجوهرات والمصاغ الذهبي لغايات موسم الزواج والافراح.
وأضاف إن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، يوم أمس الجمعة، عند 4050 دولارا للأونصة الواحدة.
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