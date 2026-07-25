السبت 2026-07-25 06:46 م

تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم
تعبيرية
 
السبت، 25-07-2026 05:25 م
الوكيل الإخباري-   اكد رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انه بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 577 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 660 دينارا.اضافة اعلان


وقال إن الطلب على الذهب بالسوق المحلية بمستوى جيد، لاسيما على عيار (21)، كون الفترة الحالية هي ذروة موسم الطلب على المجوهرات والمصاغ الذهبي لغايات موسم الزواج والافراح.

وأضاف إن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، يوم أمس الجمعة، عند 4050 دولارا للأونصة الواحدة.
 
 


gnews

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