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تعرف على أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن

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أرشيفية
الأحد، 15-12-2024 02:37 م
الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم الأحد، 432 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 378 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وكان بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين نحو 53.8 دينارا لجهة البيع، مقابل 51.8 دينارا للشراء.
 
gnews

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