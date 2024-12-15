تعرف على أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم الأحد، 432 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 378 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وكان بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين نحو 53.8 دينارا لجهة البيع، مقابل 51.8 دينارا للشراء.