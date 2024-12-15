تعرف على أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن

وكان بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين نحو 53.8 دينارا لجهة البيع، مقابل 51.8 دينارا للشراء.
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي يرفض طلبات تسهيلات جديدة بقيمة 117 مليون دينار في 10 شهور
-
بورصة عمان تغلق على ارتفاع
-
كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟
-
تراجع قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 31% خلال أول 9 شهور 2024
-
الحكومة تُطفئ ديونا بقيمة 3 مليارات دينار خلال أول 10 أشهر
-
بعد انخفاض أسعار الذهب.. هكذا بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت
-
انخفاض 70 قرشا على غرام الذهب 21 في الأردن
-
أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن