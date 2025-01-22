تعرف على أسعار ليرة الذهب في الأردن الأربعاء

وارتفعت اسعار الذهب في الأردن اليوم ليصل غرام الذهب 21 الأكثر طلبا الى 55.6 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 53.6 دينارًا للشراء منهم، وفقًا لأحدث تسعيرة صادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.
فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي، 49.3 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 45.5 دينارًا للشراء منهم، و63.6 دينارًا للبيع للمواطنين و61.2 دينارًا للشراء منهم.
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