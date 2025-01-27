الإثنين 2025-01-27 10:02 م
 

تعرف على أسعار ليرة الذهب في الأردن الاثنين

ليرة الذهب
ليرة الذهب
الإثنين، 27-01-2025 09:40 م
الوكيل الإخباري-    بلغ  سعر بيع  ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات  447 دينارًا، والرشادية بوزن 7 غرامات إلى 391 دينارًا وفق النقابة العامة لأصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وانخفضت اسعار الذهب في الأردن اليوم ليصل غرام الذهب 21 الأكثر طلبا الى 55.6 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 53.6 دينارًا للشراء منهم، وفقًا لأحدث تسعيرة صادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.

فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي، 49.3 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 45.8 دينارًا للشراء منهم، و64 دينارًا للبيع للمواطنين و61.6 دينارًا للشراء منهم.
 
gnews

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