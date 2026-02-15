تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2368 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 683 طنا والورقيات 262 طنا.

