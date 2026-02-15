الأحد 2026-02-15 10:51 ص

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الأحد، 15-02-2026 08:33 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2368 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 683 طنا والورقيات 262 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 10- 30 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 10- 30 قرشا، الجزر 25- 40 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 5- 15 قرشا، الكوسا 40 - 70 قرشا، الليمون 35 - 70 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

 
 


