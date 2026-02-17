تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2120 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 563 طنا والورقيات 236 طنا.

