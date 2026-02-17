تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 10- 20 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 10- 30 قرشا، الجزر 25- 40 قرشا، الخيار 25 - 45 قرشا، الزهرة 5- 15 قرشا، الكوسا 50 - 100 قرش، الليمون 35 - 70 قرشا، الملفوف 6- 8 قروش، والموز البلدي 50 - 80 قرشا.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
تجارة الأردن تشارك باجتماعات الغرفة الإسلامية ومنتدى مكة للحلال 2026
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن
-
البنك المركزي: إلزام البنوك بقبول الهوية الرقمية عبر "سند" للمعاملات البنكية
-
الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً
-
تجارة الأردن: ارتفاع حوالات المغتربين بالخارج يعزز الطلب على الدينار
-
انخفاض ملموس على أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
2306 أطنان من الخضار ترد السوق المركزي اليوم