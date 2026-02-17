الثلاثاء 2026-02-17 10:15 ص

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2120 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 563 طنا والورقيات 236 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 10- 20 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 10- 30 قرشا، الجزر 25- 40 قرشا، الخيار 25 - 45 قرشا، الزهرة 5- 15 قرشا، الكوسا 50 - 100 قرش، الليمون 35 - 70 قرشا، الملفوف 6- 8 قروش، والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

 
 


