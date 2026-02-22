الأحد 2026-02-22 11:16 ص

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الخضار
الخضار
 
الأحد، 22-02-2026 08:55 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2479 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 599 طنا والورقيات 273 طنا.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 10- 20 قرشا، البطاطا 15- 30 قرشا، البندورة 10- 30 قرشا، الجزر 15- 25 قرشا، الخيار 50 - 70 قرشا، الزهرة 15- 25 قرشا، الكوسا 50 - 80 قرشا، الليمون 50 - 90 قرشا، الملفوف 5- 8 قروش، والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة أسماء جلال إقامة دعوى قانونية ضد برنامج رامز جلال بعد عرض حلقتها، معتبرة أنها تضمنت إساءة لها.

فن ومشاهير بعد عرض حلقتها.. فنانة مشهورة ستقاضي رامز جلال - صورة

أهم بدائل السكر لحلويات رمضان

طب وصحة أهم بدائل السكر لحلويات رمضان

هيئة الإعلام

أخبار محلية تحذير رسمي من استغلال الأطفال وذوي الإعاقة في المحتوى الإعلامي

جهود أردنية لا تتوقف لتوفير المأوى للأسر المحتاجة في قطاع غزة

أخبار محلية جهود أردنية لا تتوقف لتوفير المأوى للأسر المحتاجة في قطاع غزة

في دولة عربية.. تفعيل "إنذارات مبكرة رقمية" عبر "رسائل نصية"

تكنولوجيا في دولة عربية.. تفعيل "إنذارات مبكرة رقمية" عبر "رسائل نصية"

أجر عمرو دياب في رمضان يثير ضجة.. كم بلغ؟

فن ومشاهير أجر عمرو دياب في رمضان يثير ضجة.. كم بلغ؟

قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن

أخبار محلية قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن



 




الأكثر مشاهدة