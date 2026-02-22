تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2479 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 599 طنا والورقيات 273 طنا.

