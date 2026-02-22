تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 10- 20 قرشا، البطاطا 15- 30 قرشا، البندورة 10- 30 قرشا، الجزر 15- 25 قرشا، الخيار 50 - 70 قرشا، الزهرة 15- 25 قرشا، الكوسا 50 - 80 قرشا، الليمون 50 - 90 قرشا، الملفوف 5- 8 قروش، والموز البلدي 50 - 80 قرشا.
