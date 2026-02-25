الأربعاء 2026-02-25 11:16 ص

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية
 
الأربعاء، 25-02-2026 09:42 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 1398 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 504 أطنان والورقيات 201 طن.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 10- 30 قرشا، البندورة 10- 25 قرشا، الجزر 25- 35 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 50- 80 قرشا، الزهرة 10- 25 قرشا، الكوسا 50 - 75 قرشا، الليمون 50 - 90 قرشا، الملفوف 5- 8 قروش، والموز البلدي 50 - 70 قرشا.

 
 


