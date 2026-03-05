الخميس 2026-03-05 10:45 ص

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1834 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 386 طنا والورقيات 195 طنا. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الت
تعبيرية
 
الخميس، 05-03-2026 08:51 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1834 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 386 طنا والورقيات 195 طنا.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 30 قرشا، البصل الناشف 17- 25 قرشا، البطاطا 15- 40 قرشا، البندورة 40- 60 قرشا، الثوم الأخضر 70-90 قرشا، الجزر 15- 25 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 60- 80 قرشا، الزهرة 25- 50 قرشا، الكوسا 60- 80 قرشا، الليمون 50 - 100 قرش، الملفوف 8- 15 قرشا والموز البلدي 50 - 75 قرشا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تيم حسن

فن ومشاهير فيديو.. تيم حسن يعيد شخصية "مسلم" من "باب الحارة" في مسلسل مولانا

علم كندا

عربي ودولي رئيس وزراء كندا لا يستبعد مشاركة عسكرية لبلاده في حرب إيران

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل الكويت

عربي ودولي انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل الكويت

وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ستندم على استهداف الفرقاطة "دينا"

عربي ودولي وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ستندم على استهداف الفرقاطة "دينا"

البنتاغون

عربي ودولي البنتاغون يعلن هوية جنديين آخرين قتلا في حرب إيران

قطر تتخذ إجراءات احترازية بإخلاء محيط السفارة الأميركية في الدوحة

عربي ودولي قطر تتخذ إجراءات احترازية بإخلاء محيط السفارة الأميركية في الدوحة

جندي من الجيش الأسترالي

عربي ودولي رئيس الوزراء الأسترالي يعلن نشر وحدات عسكرية في الشرق الأوسط



 




الأكثر مشاهدة