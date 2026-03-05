تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1834 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 386 طنا والورقيات 195 طنا.

اضافة اعلان