الأحد 2026-03-08

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية
الأحد، 08-03-2026

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2149 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 450 طنا والورقيات 249 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 45 قرشا، البندورة 25- 45 قرشا، الثوم الأخضر 70-90 قرشا، الجزر 25- 45 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 40 - 75 قرشا، الزهرة 20- 40 قرشا، الكوسا 50- 80 قرشا، الليمون 50 - 100 قرش، الملفوف 8- 15 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

 
 


