تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 1878 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 457 طنا والورقيات 231 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 17- 30 قرشا، البطاطا 20- 35 قرشا، البندورة 35- 55 قرشا، الثوم الأخضر 60-80 قرشا، الجزر 25- 40 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 40 - 60 قرشا، الزهرة 25- 45 قرشا، الكوسا 45- 70 قرشا، الليمون 50 - 110 قروش، الملفوف 8- 13 قرشا والموز البلدي 50 - 75 قرشا.

 
 


