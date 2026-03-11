الأربعاء 2026-03-11 10:43 ص

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 1637 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 429 طنا والورقيات 241 طنا.
الأربعاء، 11-03-2026 09:25 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 1637 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 429 طنا والورقيات 241 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 35- 55 قرشا، الثوم الأخضر 60-100 قرش، الجزر 20- 40 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 40 - 55 قرشا، الزهرة 25- 50 قرشا، الكوسا 35- 50 قرشا، الليمون 50 - 120 قرشا، الملفوف 13- 20 قرشا والموز البلدي 50 - 75 قرشا.

 
 


