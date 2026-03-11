وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 35- 55 قرشا، الثوم الأخضر 60-100 قرش، الجزر 20- 40 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 40 - 55 قرشا، الزهرة 25- 50 قرشا، الكوسا 35- 50 قرشا، الليمون 50 - 120 قرشا، الملفوف 13- 20 قرشا والموز البلدي 50 - 75 قرشا.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
أسعار الذهب تشتعل محلياً بارتفاع كبير
-
انخفاض على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ سعر عيار 21؟
-
حوالات المغتربين الأردنيين تنشط سوق الصرافة
-
4.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان