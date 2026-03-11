تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 1637 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 429 طنا والورقيات 241 طنا.

