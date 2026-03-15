الإثنين 2026-03-16 07:04 م

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
الأحد، 15-03-2026 08:43 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2224 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 466 طنا والورقيات 242 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 15- 30 قرشا، البندورة 35- 55 قرشا، الثوم الأخضر 60-90 قرشا، الجزر 20- 40 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 25- 60 قرشا، الكوسا 30- 50 قرشا، الليمون 50 - 120 قرشا، الملفوف 12- 20 قرشا، والموز البلدي 50 - 75 قرشا.

 
 


