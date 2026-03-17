الثلاثاء 2026-03-17 06:59 م

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

ارشيفية
 
الثلاثاء، 17-03-2026 10:02 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 1802 طن، فيما بلغت كمية الفواكه 387 طنا والورقيات 221 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 20- 30 قرشا، البندورة 30- 50 قرشا، الثوم الأخضر 60-100 قرش، الجزر 20- 40 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 20- 50 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 50 - 100 قرش، الملفوف 12- 20 قرشا، والموز البلدي 50 - 75 قرشا.

 
 


