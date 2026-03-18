الأربعاء 2026-03-18 02:25 م

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 1859 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 435 طنا والورقيات 211 طنا. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف ا
الأربعاء، 18-03-2026 08:35 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 1859 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 435 طنا والورقيات 211 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 15- 40 قرشا، البندورة 35- 60 قرشا، الثوم الأخضر 60-90 قرشا، الجزر 20- 40 قرشا، الخس 40-50 قرشا، الخيار 20 - 30 قرشا، الزهرة 20- 50 قرشا، الكوسا 20- 35 قرشا، الليمون 50 - 100 قرش، الملفوف 12- 18 قرشا والموز البلدي 50 - 70 قرشا.

 
 


