وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 15- 40 قرشا، البندورة 35- 60 قرشا، الثوم الأخضر 60-90 قرشا، الجزر 20- 40 قرشا، الخس 40-50 قرشا، الخيار 20 - 30 قرشا، الزهرة 20- 50 قرشا، الكوسا 20- 35 قرشا، الليمون 50 - 100 قرش، الملفوف 12- 18 قرشا والموز البلدي 50 - 70 قرشا.
أخبار متعلقة
انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
أسعار الذهب ترتفع في الأردن الثلاثاء
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
8.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
أفضل 5 أصول للتداول خلال شهر رمضان
-
انخفاض طفيف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين