الخميس 2026-03-26 09:07 ص

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية
 
الخميس، 26-03-2026 08:49 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2433 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 504 أطنان والورقيات 262 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 20- 40 قرشا، البطاطا 25- 50 قرشا، البندورة 35- 60 قرشا، الثوم الأخضر 60-100 قرش، الجزر 15- 25 قرشا، الخس 20-30 قرشا، الخيار 30 - 50 قرشا، الزهرة 20- 40 قرشا، الكوسا 40- 60 قرشا، الليمون 70 - 120 قرشا، الملفوف 20- 25 قرشا والموز البلدي 50 - 70 قرشا.

 
 


