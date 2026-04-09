الخميس 2026-04-09 11:15 م

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية
 
الخميس، 09-04-2026 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   لغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2148 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 380 طنا، والورقيات 222 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 20- 30 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البندورة 35- 50 قرشا، الثوم الأخضر 50-70 قرشا، الجزر 30- 40 قرشا، الخس 10-15 قرشا، الخيار 25 - 45 قرشا، الزهرة 30- 60 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 80 - 150 قرشا، الملفوف 15- 18 قرشا، الملوخية 15- 25 قرشا والموز البلدي 50 - 75 قرشا.

 
 




