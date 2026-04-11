السبت 2026-04-11 10:35 ص

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
ارشيفية
 
السبت، 11-04-2026 09:47 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم السبت، 2910 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 638 طنا والورقيات 276 طنا.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البندورة 25- 50 قرشا، الثوم الأخضر 50-80 قرشا، الجزر 25- 35 قرشا، الخس 25-35 قرشا، الخيار 25 - 50 قرشا، الزهرة 35- 60 قرشا، الكوسا 25- 45 قرشا، الليمون 100 - 150 قرشا، الملفوف 15- 20 قرشا، الملوخية 40- 60 قرشا والموز البلدي 50 - 75 قرشا.

 
 


