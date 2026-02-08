تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 10- 35 قرشا، البندورة 15- 30 قرشا، الجزر 30- 40 قرشا، الخيار 25 - 40 قرشا، الزهرة 8- 15 قرشا، الكوسا 50 - 70 قرشا، الليمون 30 - 70 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.
-
أخبار متعلقة
-
وفد صناعي أردني يزور الكويت الاثنين المقبل
-
لقاء بين تجارة الأردن ووفد يمثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
-
أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن
-
2908 أطنان من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
للمقبلين على الزواج.. تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
أسعار الذهب تواصل النزيف في الأردن الخميس