الأحد 2026-02-08 09:46 ص

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق اليوم

تعرف على اسعار الخضار والفواكة في السوق اليوم
ارشيفية
 
الأحد، 08-02-2026 09:04 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2623 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 686 طنا، والورقيات 279 طنا.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 10- 35 قرشا، البندورة 15- 30 قرشا، الجزر 30- 40 قرشا، الخيار 25 - 40 قرشا، الزهرة 8- 15 قرشا، الكوسا 50 - 70 قرشا، الليمون 30 - 70 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قال أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية إن الحكومة تبحث ملف الشاحنات الأردنية مع الجانب السوري الأحد.

أخبار محلية وزارة النقل: بحث ملف الشاحنات الأردنية مع الجانب السوري اليوم

سوريا .. مقتل 4 أشخاص في السويداء وتوقيف عنصر أمني مشتبها به

عربي ودولي سوريا .. مقتل 4 أشخاص في السويداء وتوقيف عنصر أمني مشتبها به

تعرف على اسعار الخضار والفواكة في السوق اليوم

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق اليوم

مسعفون داخل سيارات الإسعاف المصرية

فلسطين الدفعة الخامسة من المرضى العائدين إلى غزة تصل إلى معبر رفح

تعبيرية

خاص بالوكيل أسعار الدواجن تقفز قبل رمضان ومواطنون يطالبون بتدخل حكومي عاجل

مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

فلسطين مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

تركيا .. ثلاث هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة

عربي ودولي تركيا .. ثلاث هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة

علم الصين

عربي ودولي 8 قتلى بانفجار شمالي الصين



 




الأكثر مشاهدة