تعرف على اسعار الذهب في الاردن الجمعة

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلباً بين الأردنيين، اليوم الجمعة 84.90 ديناراً للغرام، فيما بلغ سعر الشراء 80.60 ديناراً. اضافة اعلان





كما بلغ أسعار بيع غرامي الذهب عياري 24 و18، لتصل إلى 97.60 ديناراً و74.80 ديناراً على التوالي.





