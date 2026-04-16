الخميس 2026-04-16 10:17 ص

تعرف على سعر البندورة في السوق المركزي اليوم

الخميس، 16-04-2026 09:15 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2160 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 368 طنا، والورقيات 198 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 10- 25 قرشا، البطاطا 20- 45 قرشا، البطيخ 40-50 قرشا، البندورة 18- 35 قرشا، الثوم الأخضر 50-80 قرشا، الجزر 15- 25 قرشا، الخس 40-50 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 35- 65 قرشا، الكوسا 15- 35 قرشا، الليمون 100 - 160 قرشا، الملفوف 12- 15 قرشا، الملوخية 40- 50 قرشا والموز البلدي 50 - 75 قرشا.

 
 


