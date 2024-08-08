تعرف على سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم

وبحسب التسعيرة استقر سعر بيع الغرام من عيار 21 إلى 48.5 دينار والشراء إلى 46.6 دينار.
واستقر سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 56.1 دينار والشراء إلى 53.5، كذلك استقر سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 43.4 و39.9 دينار على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
تخفيض سعر بيع القمح والدقيق لشهر آب
-
كناكرية: استمرار موجودات صندوق الضمان في النمو عوامل جاذبة للاستثمار
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم
-
الفايز يلتقى المدير التنفيذي لمدينة العقبة الصناعية الدولية
-
انخفاض كبير.. هكذا أصبحت أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية
-
مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض
-
هكذا بلغت اسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن