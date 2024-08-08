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تعرف على سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم

ذهب
ذهب




 

الخميس، 08-08-2024 10:07 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية الخميس، وذلك وفق التسعيرة  الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.


وبحسب التسعيرة استقر سعر بيع الغرام من عيار 21 إلى 48.5 دينار والشراء إلى 46.6 دينار.


واستقر سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 56.1 دينار والشراء إلى 53.5، كذلك استقر سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 43.4 و39.9 دينار على التوالي.

gnews

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