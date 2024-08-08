تعرف على سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية الخميس، وذلك وفق التسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.



وبحسب التسعيرة استقر سعر بيع الغرام من عيار 21 إلى 48.5 دينار والشراء إلى 46.6 دينار.