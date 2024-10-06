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تعرف على سعر الذهب في الأردن للشراء والبيع اليوم الأحد

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
الأحد، 06-10-2024 07:08 ص

الوكيل الإخباري - استقر سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" الأكثر رغبة في السوق المحلية، اليوم الأحد، عند 53.8 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 51.8 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 62 و44 دينارا على التوالي.

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