الأربعاء 2025-05-28 11:05 م
 

تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
الليرة الذهبية
 
الأربعاء، 28-05-2025 10:35 م
الوكيل الإخباري-    بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 465 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 534 دينارا اليوم الأربعاء وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الأربعاء، 66.7 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.6 دينارا للغرام.
 
gnews

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