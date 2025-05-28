تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الأربعاء، 66.7 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.6 دينارا للغرام.
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