تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الأحد، 66.6 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.6 دينارا للغرام.
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