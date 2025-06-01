الأحد 2025-06-01 09:05 م
 

تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
الليرة الذهبية
 
الأحد، 01-06-2025 07:55 م
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 471 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 535 دينارا اليوم الأحد وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الأحد، 66.6 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.6 دينارا للغرام.
 
gnews

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