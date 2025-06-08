الأحد 2025-06-08 06:57 م
 

تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الأحد، 08-06-2025 04:57 م
الوكيل الإخباري-     بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 474 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 541 دينارا اليوم الاحد وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الاحد، 67.6 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 65.6 دينارا للغرام.
 
gnews

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