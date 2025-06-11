الأربعاء 2025-06-11 09:11 م
 

تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الأربعاء، 11-06-2025 07:31 م
الوكيل الإخباري-    بلغ سعر الليرة الرشادي  474 دينارا، والليرة الإنجليزي 541 دينار أردني دينارا اليوم الاربعاء وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان

 
واستقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 67.6 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
 
gnews

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