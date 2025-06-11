تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

واستقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 67.6 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
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