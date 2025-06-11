تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

07:31 م

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي 474 دينارا، والليرة الإنجليزي 541 دينار أردني دينارا اليوم الاربعاء وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





واستقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 67.6 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.