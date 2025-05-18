تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

أما الليرة الإنجليزي، فبلغ سعر بيعها 548.2 دينارًا، وسعر شرائها 500.8 دينارًا، وذلك وفق الحسبة المعتمدة.
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