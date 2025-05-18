الأحد 2025-05-18 12:45 م
 

تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

ليرة الذهب
الليرة الذهب
 
الأحد، 18-05-2025 12:15 م

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 480.3 دينارًا، في حين بلغ سعر شرائها 438.2 دينارًا.

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أما الليرة الإنجليزي، فبلغ سعر بيعها 548.2 دينارًا، وسعر شرائها 500.8 دينارًا، وذلك وفق الحسبة المعتمدة.

 

و استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الأحد، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 65.1 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

 
gnews

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