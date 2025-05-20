تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن

أما الليرة الإنجليزي، فقد سجلت 548.2 دينارًا للبيع، و527.2 دينارًا للشراء، وذلك وفقًا لتسعيرة الذهب البالغة 67.9 دينار للغرام.
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