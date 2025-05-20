الثلاثاء 2025-05-20 01:42 م
 

تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 11:55 ص

الوكيل الإخباري-    بلغ سعر الليرة الرشادي، 480.3 دينارًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 461.3 دينارًا.

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أما الليرة الإنجليزي، فقد سجلت 548.2 دينارًا للبيع، و527.2 دينارًا للشراء، وذلك وفقًا لتسعيرة الذهب البالغة 67.9 دينار للغرام.

 

 واستقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا 65.10 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

 

 
gnews

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