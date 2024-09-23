تعرف على سعر ليرة الذهب محلياً الاثنين

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الاكثر طلبا عند 53 دينارا للبيع للمواطنين و 51 دينارا للشراء منهم .
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