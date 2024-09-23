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تعرف على سعر ليرة الذهب محلياً الاثنين

تعبيرية
ليرة ذهب رشادية
الإثنين، 23-09-2024 03:11 م
الوكيل الإخباري-   استقر سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات عند 430 ديناراً، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 375 ديناراً في الاردن اليوم الاثنين ، وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الاكثر طلبا عند 53 دينارا للبيع للمواطنين و 51 دينارا للشراء منهم .
 
gnews

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