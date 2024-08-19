تغير مفاجئ على اسعار الذهب في الاردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، بواقع 50 قرشا للغرام الواحد، وفقا لنقابة تجار الحلي والمجوهرات الأردنية.

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وبحسب التسعيرة الثانية، انخفض سعر بيع الغرام من عيار 21 من محلات الصاغة 50.30 دينار والشراء 48.40 دينار.