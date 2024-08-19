تغير مفاجئ على اسعار الذهب في الاردن

وانخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 58 دينارا والشراء عند 55.50، أما بالنسبة لعيار 18 فبلغ سعر البيع والشراء 44.60 و41.10 دينار على التوالي.
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