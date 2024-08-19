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تغير مفاجئ على اسعار الذهب في الاردن

ذهب
ذهب
الإثنين، 19-08-2024 04:50 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، بواقع 50 قرشا للغرام الواحد، وفقا لنقابة تجار الحلي والمجوهرات الأردنية.

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وبحسب التسعيرة الثانية، انخفض سعر  بيع الغرام من عيار 21 من محلات الصاغة 50.30 دينار والشراء 48.40 دينار.


وانخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 58 دينارا والشراء عند 55.50، أما بالنسبة لعيار 18 فبلغ سعر البيع والشراء 44.60 و41.10 دينار على التوالي.

gnews

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