تفعيل الربط الإلكتروني مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية في حزيران

وبحسب بورصة عمّان يأتي تفعيل الربط الإلكتروني في إطار إتاحة التداول البيني بين السوقين بوساطة شركات الوساطة المالية، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق المزيد من التوسع والتطور في أسواق المال.
وكانت وقّعت بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية في كانون الأوّل 2024 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اتفاقية الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تهدف إلى الانضمام إلى منصة "تبادل" التي يشغلها سوق أبوظبي للأوراق المالية وتضم في عضويتها مجموعة من البورصات العربية والأسيوية منها بورصة مسقط، والبحرين، وأرمينيا، وأستانا.
-
أخبار متعلقة
-
"صناعة الأردن": قطاع المحيكات قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية
-
انخفاض جديد على الذهب محليا.. كم بلغ سعر الغرام قبل العيد؟
-
تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن السبت
-
ارتفاع مؤشر بورصة عمان نهاية الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية
-
انخفاض على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
الصناعة والتجارة تطرح عطاءً لشراء كميات من الشعير