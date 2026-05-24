الأحد 2026-05-24 03:41 م

تفعيل الربط الإلكتروني مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية في حزيران

ز
أرشيفية
 
الأحد، 24-05-2026 01:34 م

الوكيل الإخباري- تعتزم مؤسسات سوق رأس المال الأردني تنظيم حفل رسمي لتفعيل الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين أسواق المال في الأردن والإمارات، ودعم جاذبية سوق رأس المال الأردني.

اضافة اعلان


وبحسب بورصة عمّان يأتي تفعيل الربط الإلكتروني في إطار إتاحة التداول البيني بين السوقين بوساطة شركات الوساطة المالية، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق المزيد من التوسع والتطور في أسواق المال.


وكانت وقّعت بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية في كانون الأوّل 2024 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اتفاقية الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تهدف إلى الانضمام إلى منصة "تبادل" التي يشغلها سوق أبوظبي للأوراق المالية وتضم في عضويتها مجموعة من البورصات العربية والأسيوية منها بورصة مسقط، والبحرين، وأرمينيا، وأستانا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام يباشر بتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية والبيئية لعيد الأضحى المبارك

أخبار محلية الأمن العام يباشر بتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية والبيئية لعيد الأضحى المبارك

وزارة الصحة تحتفل بعيد استقلال المملكة الثمانين

أخبار محلية وزارة الصحة تحتفل بعيد استقلال المملكة الثمانين

ب

أخبار محلية وزير النقل يفتتح مشروع تحديث الإجراءات الملاحية للمجال الجوي الأردني

ب

أخبار محلية الأردن والفاو يبحثان تعزيز التعاون لمواجهة تحديات المياه والتغير المناخي

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية

ب

أخبار محلية مكافحة الفساد: إحالة موظفين بوزارة المالية إلى القضاء بتهمة الاختلاس

الأردن: إنجاز طبي نوعي .. بربراوي: إجراء أول جراحة موجهة ثلاثية الأبعاد باستخدام الواقع المعزز

أخبار محلية الأردن: إنجاز طبي نوعي .. بربراوي: إجراء أول جراحة موجهة ثلاثية الأبعاد باستخدام الواقع المعزز

توضيح هام حول الغاز البلاستيكية بعد طرحها للبيع في الأسواق

أخبار محلية توضيح هام حول الغاز البلاستيكية بعد طرحها للبيع في الأسواق



 
 




الأكثر مشاهدة

 