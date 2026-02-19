تقدم ملحوظ في مسار الإصلاح الاقتصادي بالأردن

10:34 ص

بلغ معدل الإنجاز في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي التزمت بها الحكومة منذ عام 2018 في إطار مؤتمر مبادرة لندن نحو 82 بالمئة حتى تاريخه.





وبحسب بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فقد أنجز الأردن تنفيذ 330 إجراءً إصلاحيًا من أصل 403 إجراءات متضمنة في مصفوفة الإصلاحات، فيما لا يزال 73 إصلاحًا قيد الاستكمال.



وترتكز مصفوفة الإصلاح المحدَّثة على 12 محورًا بعد أن كانت 9 محاور في نسختها الأولى، وذلك عقب إعادة هيكلة المشروع وإضافة محاور جديدة، ليرتفع إجمالي المجالات التي تغطيها إلى 44 مجالًا مقارنةً بـ 37 مجالًا سابقًا.



وتتوافق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة بشكل وثيق مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تتناول بشكل مباشر العديد من القطاعات والمبادرات الرئيسية التي تندرج تحت الرؤية من خلال 30 مبادرة مأخوذة مباشرةً من مصفوفة الإصلاحات.



وقد جرى تطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة الأردنية بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، حيث بدأت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات منذ عام 2018، وأطلقت المصفوفة رسميًا خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط 2019.



وتضم المصفوفة حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات، وهي بمثابة وثيقة إرشادية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، والجهات المانحة وشركاء التنمية من جهة أخرى.



وحول نسب الإنجاز المتحققة في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية بحسب القطاعات، فقد أظهرت البيانات تباينًا في مستويات التقدم والإنجاز، إذ سجل قطاع الزراعة أعلى نسبة إنجاز بلغت 100 بالمئة، شملت 5 مجالات إصلاحية و23 إجراءً إصلاحيًا، تلاه قطاع المياه بنسبة 91 بالمئة، موزعة على مجالين إصلاحيين و23 إجراءً.



وفيما يتعلق بالمالية العامة، بلغت نسبة الإنجاز 90 بالمئة، شملت 3 مجالات و31 إجراءً إصلاحيًا، في حين حقق قطاع تعزيز كفاءة القطاع العام نسبة إنجاز بلغت 89 بالمئة، توزعت على 6 مجالات إصلاحية و46 إجراءً إصلاحيًا.



وفي الإطار ذاته، وصل معدل إنجاز تحسين بيئة الأعمال إلى 86 بالمئة، موزعة على 3 مجالات و29 إجراءً إصلاحيًا، بينما بلغ الإنجاز في قطاع سوق العمل وتنمية المهارات 86 بالمئة، شملت 4 مجالات و44 إجراءً إصلاحيًا.



وبلغ معدل الإنجاز في قطاع الترويج للاستثمار والصادرات نحو 78 بالمئة، متضمنًا 6 مجالات و65 إجراءً إصلاحيًا، فيما حقق محور تعزيز الحماية الاجتماعية نسبة إنجاز بلغت 82 بالمئة، شملت مجالًا واحدًا و28 إجراءً إصلاحيًا.



أما في قطاع الطاقة، فبلغت نسبة الإنجاز 81 بالمئة، شملت 4 مجالات و36 إجراءً، فيما وصلت نسبة الإنجاز في قطاع السياحة إلى 73 بالمئة، موزعة على 3 مجالات و22 إجراءً.



وبلغ معدل الإنجاز في قطاع النقل 71 بالمئة، موزعة على 4 مجالات إصلاحية و28 إجراءً، بينما حقق قطاع الحصول على التمويل وسوق رأس المال أدنى نسبة إنجاز بلغت 63 بالمئة، وشمل 3 مجالات و28 إجراءً إصلاحيًا.



وتخضع مصفوفة الإصلاحات لمراجعة وتحديث منتظم (سنويًا) تقوده وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بهدف إعادة النظر في أولويات النمو والإصلاح. ولضمان نهج شامل، تُيسّر الوحدة عدة مشاورات واجتماعات مع الجهات الحكومية المنفذة، والخبراء، والفريق الفني للبنك الدولي، ومجتمع المانحين، والقطاع الخاص.





