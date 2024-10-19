تنبيه هام من الصناعة والتجارة حول كفالات السيارات

الوكيل الإخباري - وجهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين رسالة هامة حول كفالات السيارات.

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ودعت الوزارة، اليوم السبت، المستهلكين إلى التأكد من أن تكون قيمة الكفالات تتراوح بين 3-7% من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات على أن لا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.

ومن الجدير ذكره بأن النسبة تختلف بين السيارة والأخرى بحسب مواصفات وموديل المركبة.