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تنبيه هام من الصناعة والتجارة حول كفالات السيارات

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 02:43 م

الوكيل الإخباري - وجهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين رسالة هامة حول كفالات السيارات.

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ودعت الوزارة، اليوم السبت، المستهلكين إلى التأكد من أن تكون قيمة الكفالات تتراوح بين 3-7% من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات على أن لا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.

 

ومن الجدير ذكره بأن النسبة تختلف بين السيارة والأخرى بحسب مواصفات وموديل المركبة. 

 

وكان بدأ في تشرين أول 2023 تطبيق قرار إخضاع السيارات الجديدة بكافة أنواعها (بنزين، هايبرد، كهرباء) بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء.

 
gnews

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