"تنظيم الطاقة" تصدر 200 موافقة جديدة لتركيب أنظمة طاقة متجددة

وبيّن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة بأنه تمّ المباشرة بدراسة الطلبات المقدمة من كافة أنحاء المملكة بعد مراجعتها وتحليلها والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة، كما شددّ على ضرورة استكمال هذه اللقاءات لإنهاء جميع الطلبات المقدمة لشركات توزيع الكهرباء من تاريخ 1 حزيران، لضمان تحقيق العدالة في منح الموافقات للراغبين بالاستفادة من هذه الأنظمة.
وأوضح السعايدة، أن القرار يأتي تلبية للطلبات المتزايدة من المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تخدم احتياجاتهم، وبالتزامن مع صدور القانون المعدّل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (12) لسنة 2024 وقرار اعتماد نظام ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد استهلاك الطَّاقة .
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