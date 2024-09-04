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"تنظيم الطاقة" تصدر 200 موافقة جديدة لتركيب أنظمة طاقة متجددة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 04-09-2024 03:20 م

الوكيل الإخباري-   عقد اليوم الاربعاء في مبنى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أول اجتماع للجنة الموافقات لمشاريع الطاقة المتجددة المشكّلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء الثلاث، لدراسة قبول مجموعة من الطلبات المقدمة لتركيب وربط أنظمة الطاقة المتجددة لدى شركات التوزيع حيث أصدرت 200 موافقة لعدة قطاعات منها القطاع المنزلي والطلبات المقدمة من المصابين العسكريين للاستفادة من هذه الأنظمة.

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وبيّن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة  بأنه تمّ المباشرة بدراسة الطلبات المقدمة من كافة أنحاء المملكة بعد مراجعتها وتحليلها والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة، كما شددّ على ضرورة استكمال هذه اللقاءات لإنهاء جميع الطلبات المقدمة لشركات توزيع الكهرباء من تاريخ 1 حزيران، لضمان تحقيق العدالة في منح الموافقات للراغبين بالاستفادة من هذه الأنظمة.

وأوضح السعايدة، أن القرار يأتي تلبية للطلبات المتزايدة من المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تخدم احتياجاتهم، وبالتزامن مع صدور القانون المعدّل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (12) لسنة 2024 وقرار اعتماد نظام ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد استهلاك الطَّاقة .

 
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