"تنظيم الطاقة" تصدر 200 موافقة جديدة لتركيب أنظمة طاقة متجددة

الوكيل الإخباري- عقد اليوم الاربعاء في مبنى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أول اجتماع للجنة الموافقات لمشاريع الطاقة المتجددة المشكّلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء الثلاث، لدراسة قبول مجموعة من الطلبات المقدمة لتركيب وربط أنظمة الطاقة المتجددة لدى شركات التوزيع حيث أصدرت 200 موافقة لعدة قطاعات منها القطاع المنزلي والطلبات المقدمة من المصابين العسكريين للاستفادة من هذه الأنظمة.

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