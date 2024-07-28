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"تنظيم قطاع الطاقة" تبحث التعاون المشترك الأردني المصري في مجال الغاز

حقل غاز طبيعي
حقل غاز طبيعي
الأحد، 28-07-2024 06:39 م

 

 الوكيل الإخباري -  بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، مع الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي المهندس فؤاد عباس، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك الأردني المصري في مجالات الغاز الطبيعي وتبادل الخبرات.


وبحسب بيان صدر عن الهيئة اليوم الأحد، استعرض اللقاء الذي جرى خلال زيارة لوفد من الهيئة إلى مصر أخيرا، التقنيات المستخدمة في المشاريع الحيوية لنقل وتزويد الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، بما يتماشى مع زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحويل السيارات لاستخدام الغاز كوقود نظيف بدلا من المشتقات البترولية.


وأكد السعايدة أهمية استمرار التعاون الفعال بين البلدين من خلال الزيارات الميدانية وعقد الاجتماعات وورش العمل التفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في الأردن ووضع المواصفات الفنية والقانونية والقواعد التنظيمية للسماح باستخدام شبكات الغاز الطبيعي بما يكفل تحقيق المنافسة الحرة في القطاع.


وجرى خلال زيارة وفد الهيئة برئاسة السعايدة، عقد لقاءات وزيارات لشركات متخصصة بالغاز الطبيعي في مصر، شملت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة غاز مصر، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز، ومقر جهاز تنظيم سوق الغاز الطبيعي المصري، ومدينة العبور الصناعية التي تم تزويد المصانع والمساكن فيها بالغاز الطبيعي عن طريق الشبكات، وإحدى المحطات للاطلاع على عملية تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وآلية تزويدها بالغاز المضغوط.


كما زار الوفد محطة متنقلة متخصصة لنقل الغاز إلى منشآت صناعية وتجارية، ومطعما مشغلا بالغاز الطبيعي، والاطلاع على نموذج استخدام الغاز لغايات التسخين والتدفئة في حمامات السباحة، وآلية عمل أكبر محطة سيارات تستخدم الغاز الطبيعي في مصر، واستعراض نموذج باص يعمل بالغاز الطبيعي.

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