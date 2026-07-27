تنويه بخصوص مستخدمي "كليك" في الأردن

وكشفت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص من خلال التقرير الذي أعلنته تحت عنوان التقارير الشهرية لأنظمة الدفع–حزيران 2026 عن وصول عدد الحركات المالية في تلك الفترة على هذا النظام إلى 115.01 مليون حركة .
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