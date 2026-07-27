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تنويه بخصوص مستخدمي "كليك" في الأردن

"كليك"
كليك
 
الإثنين، 27-07-2026 09:01 ص

الوكيل الإخباري-   وصلت قيمة الحركات المالية على النظام الإلكتروني «كليك» خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 11.88 مليار دينار.

وكشفت  الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص من خلال التقرير الذي أعلنته تحت عنوان التقارير الشهرية لأنظمة الدفع–حزيران 2026 عن وصول عدد الحركات المالية في تلك الفترة على هذا النظام إلى 115.01 مليون حركة  .

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 أما لجهة قيمة الحركات المالية وعددها على نظام كليك خلال الثلاثة أشهر الممتدة من نيسان الماضي وحتى نهاية حزيران، فإن التقرير كشف عن بلوغ قيمتها في نيسان 1.89 مليار دينار، وبعدد 19.33 مليون حركة.

 

 

 
 


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