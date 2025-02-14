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توضيح بخصوص الدفع الفوري (كليك) في الأردن

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الجمعة، 14-02-2025 06:12 م

الوكيل الإخباري-   بلغت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر كليك 1.3 مليار دينار خلال شهر كانون الثاني الماضي، مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.02% مقارنة بشهر كانون الأول من العام الماضي، وفق إحصائيات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

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وتشير الإحصائيات "، إلى تنفيذ 10.32 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 3.2%، مما يدل على توسع الاستخدام واعتماد المستخدمين المتزايد على هذه الخدمة.


ومن ناحية قاعدة المستخدمين، ارتفع عدد مستخدمي كليك في الأردن إلى 1.71 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2.3% خلال كانون الثاني.


ووفق الإحصائيات، فإن 96.3% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.64 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 63 ألف مستخدم بنسبة 3.7%.


وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي كليك في الأردن هم من الذكور بنسبة 62.2% مقارنة بنحو 37.8% من الإناث، فيما تعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عاماً الشريحة الأكثر نشاطاً واستخداماً للخدمة.


ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 80.6% من إجمالي المعاملات التي تمت عبر كليك، في حين جاءت المشتريات عبر كليك بنسبة 19.4%.

 
gnews

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