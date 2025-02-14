توضيح بخصوص الدفع الفوري (كليك) في الأردن

وتشير الإحصائيات "، إلى تنفيذ 10.32 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 3.2%، مما يدل على توسع الاستخدام واعتماد المستخدمين المتزايد على هذه الخدمة.
ومن ناحية قاعدة المستخدمين، ارتفع عدد مستخدمي كليك في الأردن إلى 1.71 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2.3% خلال كانون الثاني.
ووفق الإحصائيات، فإن 96.3% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.64 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 63 ألف مستخدم بنسبة 3.7%.
وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي كليك في الأردن هم من الذكور بنسبة 62.2% مقارنة بنحو 37.8% من الإناث، فيما تعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عاماً الشريحة الأكثر نشاطاً واستخداماً للخدمة.
ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 80.6% من إجمالي المعاملات التي تمت عبر كليك، في حين جاءت المشتريات عبر كليك بنسبة 19.4%.
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