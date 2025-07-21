توضيح بخصوص الدفع الفوري (كليك) في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 2.59 مليون مستخدم، مقابل 1.7 مليون مستخدم للحسابات البنكية المرتبطة بالنظام ، وفق تقرير نظام المدفوعات الوطني، الصادر عن البنك المركزي الأردني .

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كما تم تنفيذ 140.7 مليون أمر دفع عبر نظام الدفع الفوري كليك (CLIQ)، بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار العام الماضي.