الإثنين 2025-07-21 11:18 ص
 

توضيح بخصوص الدفع الفوري (كليك) في الأردن

الدفع الفوري (كليك)
كليك
 
الإثنين، 21-07-2025 09:54 ص

الوكيل الإخباري-  بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 2.59 مليون مستخدم، مقابل 1.7 مليون مستخدم للحسابات البنكية المرتبطة بالنظام ،  وفق تقرير نظام المدفوعات الوطني، الصادر عن البنك المركزي الأردني .

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كما تم تنفيذ 140.7 مليون أمر دفع عبر  نظام الدفع الفوري كليك (CLIQ)، بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار العام الماضي.

 

وبلغ عدد الشيكات البنكية المتداولة في المملكة 9.88 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 54.9 مليار دينار.

 
 
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