توضيح بخصوص الدفع الفوري (كليك) في الأردن

كما تم تنفيذ 140.7 مليون أمر دفع عبر نظام الدفع الفوري كليك (CLIQ)، بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار العام الماضي.
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