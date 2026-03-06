توضيح حول ارتفاع أسعار السلع في الأردن

الوكيل الإخباري- قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، جمال عمرو، الجمعة، إنه لا مبرر لارتفاع سعر أي سلعة، داعيًا إلى مقاطعة أي سلعة يرتفع سعرها بشكل غير مبرر، في ظل وصول السلع إلى الأردن.

اضافة اعلان



وأضاف عمرو، أن مخزون السلع كافٍ في السوق المحلي، في ظل استيراد التجار كميات كبيرة جدًا من السلع المخصصة لشهر رمضان.



وقال عمرو: "نستورد في رمضان ثلاثة أضعاف الأشهر العادية (...) كل شيء موجود"، مؤكدًا أن هناك بضائع قادمة إلى الأردن.



وعقد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء الماضي اجتماعا ضم وزراء ومسؤولين، جرى خلاله استعراض الخطط والإجراءات المتعلقة باستدامة المخزون الاستراتيجي وسلاسل التزويد والإمداد، وأمن الطاقة، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.



وبحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الخميس الماضي، مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية سير عمل سلاسل التوريد، وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في المملكة.