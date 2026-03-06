توضيح حول ارتفاع أسعار السلع في الأردن

وأضاف عمرو، أن مخزون السلع كافٍ في السوق المحلي، في ظل استيراد التجار كميات كبيرة جدًا من السلع المخصصة لشهر رمضان.
وقال عمرو: "نستورد في رمضان ثلاثة أضعاف الأشهر العادية (...) كل شيء موجود"، مؤكدًا أن هناك بضائع قادمة إلى الأردن.
وعقد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء الماضي اجتماعا ضم وزراء ومسؤولين، جرى خلاله استعراض الخطط والإجراءات المتعلقة باستدامة المخزون الاستراتيجي وسلاسل التزويد والإمداد، وأمن الطاقة، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وبحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الخميس الماضي، مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية سير عمل سلاسل التوريد، وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في المملكة.
وكانت وزارة الزراعة قالت في آذار إن الغاية من استئناف استيراد اللحوم السورية من دمشق تتمثل في تعزيز المخزون الاستراتيجي والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تتجاوز ظروف المنطقة وتحقق أداء إيجابيا في تداولات الأسبوع
-
انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
عطاء لشراء كميات من الشعير
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
"تجارة إربد": أمن الأردن ركيزة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية