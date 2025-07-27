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توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم

محروقات
محروقات
 
الأحد، 27-07-2025 08:15 ص
الوكيل الإخباري-    توقّع خبير الطاقة هاشم عقل أن تشهد أسعار المشتقات النفطية في الأردن خلال تسعيرة شهر آب المقبل تراجعاً طفيفاً على مادتي البنزين أوكتان 90 و95، مقابل ارتفاع محدود على مادة الديزل، وذلك في ضوء المعطيات الحالية لأسواق النفط العالمية.اضافة اعلان


و أوضح عقل أن التوقعات تشير إلى انخفاض سعر لتر البنزين 90 بمقدار 10 فلسات، وكذلك انخفاض سعر لتر البنزين 95 بالقيمة ذاتها، في حين يُتوقع أن يشهد سعر لتر الديزل ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 10 فلسات.
 
 
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