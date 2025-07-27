توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم

و أوضح عقل أن التوقعات تشير إلى انخفاض سعر لتر البنزين 90 بمقدار 10 فلسات، وكذلك انخفاض سعر لتر البنزين 95 بالقيمة ذاتها، في حين يُتوقع أن يشهد سعر لتر الديزل ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 10 فلسات.
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