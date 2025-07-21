توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

وتوقع عقل تخفيض سعر مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 10 فلسات للتر / قرش واحد، وكذلك تخفيض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بمقدار 10 فلسات للتر.
فيما رجح رفع سعر مادة الديزل بمقدار 10 فلسات للتر الواحد.
وقال عقل، إن هذه الأسعار المتوقعة ليست نهائية، بل تمثل تغيرات الأسعار العالمية حتى اليوم.
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