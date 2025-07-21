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توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

محروقات
محروقات
 
الإثنين، 21-07-2025 03:12 م
الوكيل الإخباري-   رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، اليوم الاثنين، تخفيض أسعار البنزين بشقيه في تسعيرة شهر آب المقبل، ورفع سعر الديزل.اضافة اعلان


وتوقع عقل  تخفيض سعر مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 10 فلسات للتر / قرش واحد، وكذلك تخفيض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بمقدار 10 فلسات للتر.

فيما رجح رفع سعر مادة الديزل بمقدار 10 فلسات للتر الواحد.

وقال عقل، إن هذه الأسعار المتوقعة ليست نهائية، بل تمثل تغيرات الأسعار العالمية حتى اليوم.
 
 
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