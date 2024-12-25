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توضيح حول القروض والمنح الخارجية للحكومة

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الأربعاء، 25-12-2024 01:18 م

الوكيل الإخباري-    بلغت قيمة المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها ومُعلن عنها للأردن، وقعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي قرابة 3,524 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي.

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ووفق البيانات التي جُمعت من اتفاقيات وقعتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي وتقرير وزارة التخطيط للمساعدات الخارجية لنهاية تموز الماضي، فإن قيمة المنح المُعلنة الموقعة لبرامج ومشاريع في الأردن ، بلغت قرابة 1,746 مليار دولار، فيما بلغت قيمة القروض الميسرة 1,644 مليار دولار.


الوزارة، أشارت أيضا إلى أن حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية قرابة 132.83 مليون دولار ما يمثل قرابة 6.8% من احتياجات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، في آخر تحديث للوزارة في 30 تموز الماضي؛ إذ توزعت هذه المنح إلى 39.68 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة و93.15 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.

 
gnews

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