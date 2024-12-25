توضيح حول القروض والمنح الخارجية للحكومة

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها ومُعلن عنها للأردن، وقعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي قرابة 3,524 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي.

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ووفق البيانات التي جُمعت من اتفاقيات وقعتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي وتقرير وزارة التخطيط للمساعدات الخارجية لنهاية تموز الماضي، فإن قيمة المنح المُعلنة الموقعة لبرامج ومشاريع في الأردن ، بلغت قرابة 1,746 مليار دولار، فيما بلغت قيمة القروض الميسرة 1,644 مليار دولار.