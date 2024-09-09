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توضيح من البنك المركزي بشأن قروض البنوك

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الإثنين، 09-09-2024 06:50 م

الوكيل الإخباري-   كشف تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي، ارتفاع مديونية الأفراد لدى البنوك في الأردن إلى 13.3 مليار دينار حتى نهاية 2023، مقارنة بـ 13 مليار دينار في نهاية العام 2022.

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ووفق التقرير  بلغت نسبة العبء الشهري لمديونية الأردنيين المقترضين من البنوك إلى دخلهم 44.2%.


ويشير التقرير إلى أن نسبة التعثر في محفظة قروض الأفراد تعتبر "منخفضة نسبيا" وهذا له انعكاسات إيجابية على مستوى الاستقرار المالي في الأردن، إذ انخفضت نسبة الديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد من 4.9% في نهاية العام 2020، إلى 4.1% في 2021، ثم إلى 3.8% في نهاية العام 2022، ثم ارتفعت إلى 4.9% في نهاية العام الماضي 2023.

 
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