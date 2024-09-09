توضيح من البنك المركزي بشأن قروض البنوك

الوكيل الإخباري- كشف تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي، ارتفاع مديونية الأفراد لدى البنوك في الأردن إلى 13.3 مليار دينار حتى نهاية 2023، مقارنة بـ 13 مليار دينار في نهاية العام 2022.

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ووفق التقرير بلغت نسبة العبء الشهري لمديونية الأردنيين المقترضين من البنوك إلى دخلهم 44.2%.