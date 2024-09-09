توضيح من البنك المركزي بشأن قروض البنوك

ووفق التقرير بلغت نسبة العبء الشهري لمديونية الأردنيين المقترضين من البنوك إلى دخلهم 44.2%.
ويشير التقرير إلى أن نسبة التعثر في محفظة قروض الأفراد تعتبر "منخفضة نسبيا" وهذا له انعكاسات إيجابية على مستوى الاستقرار المالي في الأردن، إذ انخفضت نسبة الديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد من 4.9% في نهاية العام 2020، إلى 4.1% في 2021، ثم إلى 3.8% في نهاية العام 2022، ثم ارتفعت إلى 4.9% في نهاية العام الماضي 2023.
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