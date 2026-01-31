توضيح هام من نقابة "الحلي والمجوهرات" حول أسعار الذهب في الأردن

12:30 م

أوضح نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات، ربحي علان، حالة الإرباك والتخبط التي شهدتها تسعيرة الذهب في السوق المحلية السبت.





وأصدرت نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات ثلاث تسعيرات صباح السبت، ما أثار حالة من الإرباك، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في التسعيرة الأولى (10:09 صباحاً) عند 102.7 دينار، وفي التسعيرة الثانية (10:15 صباحاً) عند 100 دينار، وفي التسعيرة الثالثة (10:36 صباحاً) عند 100.50 دينار.



وقال علان لـ"المملكة" إن النقابة وضعت تسعيرة اليوم لتكون الأقرب للحقيقة إلى المواطن الأردني من حيث البيع والشراء، بسبب حالة الإرباك والتخبط التي حدثت في أسواق المال العالمية.



وأشار إلى أن أسعار الذهب انخفضت بشكل حاد الجمعة، بنحو 600 دولار للأونصة، حيث أغلق السوق عند 4865 دولارا للأونصة.



وبيّن علان أن هذه الإرباكات في أسواق الذهب ناتجة عن الأحداث السياسية المتسارعة، وعمليات جني الأرباح الكبيرة في سوق الذهب، بالإضافة إلى تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيسا جديدا للفيدرالي الأميركي.



وأضاف أن الذهب انخفض أكثر من 10%، فيما انخفضت الفضة بنحو 15%، مما أحدث إرباكا كبيرا في الأسواق، مما انعكس على الأسعار في الأسواق المحلية السبت.

ولفت علان إلى أن التكهنات بشأن أسعار الذهب الاثنين المقبل أسهمت في إرباك السوق، نتيجة إغلاق الأسواق يومي الأحد والاثنين.

