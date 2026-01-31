السبت 2026-01-31 04:08 م

توضيح هام من نقابة "الحلي والمجوهرات" حول أسعار الذهب في الأردن

توضيح هام من نقابة "الحلي والمجوهرات" حول أسعار الذهب في الأردن
توضيح هام من نقابة "الحلي والمجوهرات" حول أسعار الذهب في الأردن
 
السبت، 31-01-2026 12:30 م
الوكيل الإخباري-  أوضح نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات، ربحي علان، حالة الإرباك والتخبط التي شهدتها تسعيرة الذهب في السوق المحلية السبت.اضافة اعلان


وأصدرت نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات ثلاث تسعيرات صباح السبت، ما أثار حالة من الإرباك، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في التسعيرة الأولى (10:09 صباحاً) عند 102.7 دينار، وفي التسعيرة الثانية (10:15 صباحاً) عند 100 دينار، وفي التسعيرة الثالثة (10:36 صباحاً) عند 100.50 دينار.

وقال علان لـ"المملكة" إن النقابة وضعت تسعيرة اليوم لتكون الأقرب للحقيقة إلى المواطن الأردني من حيث البيع والشراء، بسبب حالة الإرباك والتخبط التي حدثت في أسواق المال العالمية.

وأشار إلى أن أسعار الذهب انخفضت بشكل حاد الجمعة، بنحو 600 دولار للأونصة، حيث أغلق السوق عند 4865 دولارا للأونصة.

وبيّن علان أن هذه الإرباكات في أسواق الذهب ناتجة عن الأحداث السياسية المتسارعة، وعمليات جني الأرباح الكبيرة في سوق الذهب، بالإضافة إلى تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيسا جديدا للفيدرالي الأميركي.

وأضاف أن الذهب انخفض أكثر من 10%، فيما انخفضت الفضة بنحو 15%، مما أحدث إرباكا كبيرا في الأسواق، مما انعكس على الأسعار في الأسواق المحلية السبت.
ولفت علان إلى أن التكهنات بشأن أسعار الذهب الاثنين المقبل أسهمت في إرباك السوق، نتيجة إغلاق الأسواق يومي الأحد والاثنين.
المملكة
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الطفل سلمان جرادات رحمه الله

نعـي فـاضل حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل سلمان جرادات بحادث غرق مؤسف

وضوح تدعم مبادرة "عزوتي" لافتتاح فرعها الجديد في السلط

أخبار الشركات وضوح تدعم مبادرة "عزوتي" لافتتاح فرعها الجديد في السلط

وزير الأوقاف: الانتقال من التنظير إلى التطبيق أساس بناء الإنسان والمجتمع

أخبار محلية وزير الأوقاف: الانتقال من التنظير إلى التطبيق أساس بناء الإنسان والمجتمع

تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 438 جمعية ومؤسسة ومركزًا تُعنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة

أخبار محلية تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 438 جمعية ومؤسسة ومركزًا تُعنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة

ارشيفية

عربي ودولي انفجار ضخم في مبنى بمدينة بندر عباس جنوبي إيران

ديوان المحاسبة يشارك بإطلاق تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025

أخبار محلية ديوان المحاسبة يشارك بإطلاق تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025

إطلاق بطاقات الدفع المسبق لخدمات طريق (الحرانة – العمري)

أخبار محلية إطلاق بطاقات الدفع المسبق لخدمات طريق (الحرانة – العمري)

تعرفة فرق أسعار الوقود للكهرباء تبقى صفرًا في شباط

أخبار محلية تعرفة فرق أسعار الوقود للكهرباء تبقى صفرًا في شباط



 




الأكثر مشاهدة