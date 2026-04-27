توقعات بارتفاع أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- رجّح خبير الطاقة هاشم عقل أن تشهد أسعار المشتقات النفطية في الأردن ارتفاعاً خلال الشهر المقبل، وبنسب قريبة من الزيادات التي أُقرت خلال الشهر الحالي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وتجاوزها حاجز 100 دولار للبرميل.





وأوضح عقل أن تكلفة المشتقات وفق الأسعار العالمية الحالية تبلغ نحو 1.06 دينار للتر بنزين أوكتان 90، و1.31 دينار للتر بنزين أوكتان 95، فيما يصل سعر لتر الديزل إلى 1.17 دينار، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة تقارب 90 فلساً للتر بنزين 90، و150 فلساً للتر بنزين 95، و75 فلساً للتر الديزل، مع تثبيت سعر الكاز وأسطوانة الغاز عند 7 دنانير.



وأضاف أن خزينة الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من الفروقات السعرية، بواقع 150 فلساً عن كل لتر بنزين 90، و 110 فلساً عن كل لتر بنزين 95، و450 فلساً عن كل لتر ديزل، إضافة إلى 470 فلساً لكل لتر كاز، فضلاً عن دعم مباشر لأسطوانة الغاز بقيمة 3.25 دينار للأسطوانة الواحدة، بهدف التخفيف من أثر الارتفاعات العالمية على المواطنين.



وبيّن أن استمرار الأسعار المرتفعة يعود إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز ونقص المعروض في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الأسعار قد ترتفع مجدداً إذا تجددت الحرب، في حين أن توقف التوترات والتوصل إلى اتفاق نهائي قد يعيد الأسعار إلى الانخفاض خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.





