توقعات بانخفاض الدين العام للمملكة دون 83% من الناتج المحلي الاجمالي

وتشير البيانات إلى أن رصيد الدين سينخفض إلى أقل من 83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2025 نتيجة سداد الحكومة لسندات اليوروبوند المستحقة في حزيران وجزء من المستحقات المقررة في كانون الثاني 2026، بالإضافة إلى تسديد 475 مليون دينار من أذونات وسندات الخزينة المستحقة في كانون الأول 2025، ما يتيح إعادة ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني.
ويعود الارتفاع المؤقت في رصيد الدين إلى تمويل عجز الموازنة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، إضافة إلى إصدار سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار بأسعار تنافسية بلغت 5.75% لأجل 7 سنوات، لتمويل استبدال ديون مرتفعة التكلفة بأخرى أقل تكلفة، بما يخفف أعباء المديونية على الموازنة العامة على المدى المتوسط.
يذكر أنه تم تسديد حوالي 400 مليون دولار في تشرين الثاني من 2025 من السندات الدولية المستحقة في عام 2026، وإيداع المبلغ المتبقي من الاصدار الجديد لدى البنك المركزي الأردني لغايات استخدامها في تغطية الجزء المتبقي من السندات، ومن المتوقع تسديده خلال الشهر الحالي.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي
-
7.490 مليار دينار صادرات صناعة عمّان العام الماضي
-
انخفاض على أسعار الذهب محلياً
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
8 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
الإحصاءات: انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2025